Nahe Nürnberg: Radfahrer stürzt bei Ausweichmanöver und stirbt

Ein Radfahrer will einem Auto ausweichen und fällt dabei zu Boden. Er überlebt den Unfall nicht.
Der angerückte Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er am Nachmittag seinen Verletzungen erlag. (Symbolbild)
Der angerückte Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er am Nachmittag seinen Verletzungen erlag. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa
Leinburg

Nach einem missglückten Ausweichmanöver im Landkreis Nürnberger Land ist ein Radfahrer gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben. Der 55-Jährige war am Donnerstagmittag in Leinburg unterwegs, als ihm ein Auto entgegenkam und zum Linksabbiegen ansetzte, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte. 

Der Fahrer habe sich dabei bis zur Fahrspur des Radfahrers eingeordnet. Dieser versuchte noch auszuweichen, kam ins Straucheln und fiel zu Boden. Er verletzte sich schwer und verlor das Bewusstsein, wie es weiter hieß. Der angerückte Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, wo der Mann am Nachmittag seinen Verletzungen erlag.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.