Garmisch-Partenkirchen ist ein beliebtes Ausflugsziel. In der Nähe der Partnachklamm muss nun für mehrere Wochen eine Forststraße in beide Richtungen gesperrt werden. Was Besucher wissen müssen.

Die Region rund um Garmisch-Partenkirchen ist für Naturliebhaber und Ausflügler ein Wander-Paradies. Aktuell gibt es dort allerdings eine Einschränkung, auf die die Touristinfo Garmisch-Partenkirchen aufmerksam macht.

Die Verantwortlichen teilen am Mittwoch in Sozialen Medien mit: "Wichtige Information für alle, die über das Reintal unterwegs sind: Die Forststraße hinter der Partnachklamm in Richtung Bockhütte ist bis circa 13. Juli 2026 aufgrund von Forstarbeiten gesperrt."

Die Sperrung in beide Richtungen dauert damit rund einen Monat.

Sperrung bei der Tourenplanung beachten

Der Hinweis an Ausflügler: "Bitte plant für Eure Tour einen Umweg über die Partnachalm und weiter in Richtung Laubhütte ein, bevor Ihr wieder auf den regulären Weg zurückkehren könnt."

Die dazugestellten Bilder zeigen den Weg: von der Partnachklamm in Richtung Partnachalm, von dort Richtung Laubhütte und weiter zur Reintalangerhütte. Diese liegt "neben der glasklaren Partnach am hinteren Ende des Reintals", wie es die DAV-Sektion München auf ihrer Seite beschreibt.

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Weitere Ratschläge: Man sollte genug Zeit einplanen, ebenso seine Energiereserven im Blick behalten. "Informiert Euch vorab über die aktuelle Wegesituation bei den lokalen Bergschulen."

Hier ist die gesperrte Straße rot eingezeichnet und dazu die nutzbare Strecke in Grün. © Garmisch-Partenkirchen Tourismus/Facebook

Ein Kommentar unter dem Instagram-Beitrag lautet: "Wäre gut, wenn unten am Ende der Klamm ein Schild stehen würde. Mussten am Montag wieder alles zurück."

Onlinetickets für die Partnachklamm

Auch die Partnachklamm weist auf ihrer Internetseite auf die Wegsperrung hin: "Umweg ist nur jeweils über die Partnachalm möglich. Der Weg Richtung Vordergraseck ist auch uneingeschränkt begehbar."

Was Besucher der bekannten Schlucht zudem wissen müssen und ebenfalls gleich auf der Startseite angezeigt bekommen: Onlinetickets ab Juli 2026 können im Webshop erst wieder ab voraussichtlich 22. Juni 2026 gekauft werden. Das hat technische Gründe.