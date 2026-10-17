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Nächtlicher Brand in Oberbayern: Ein Toter und 35 Evakuierte

Bei einem Brand im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses in Rosenheim stirbt ein Mann. Rund 35 Bewohner müssen nachts ihre Wohnungen verlassen.
AZ/dpa |
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Die Feuerwehr löscht den Brand. (Symbolbild)
Die Feuerwehr löscht den Brand. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Rosenheim

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rosenheim ist ein Mann gestorben. Nach Polizeiangaben mussten in der Nacht etwa 35 Menschen aus ihren Wohnungen evakuiert werden.

Bewohner erfolglos reanimiert

Demnach brach das Feuer in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung im vierten Stock aus. Der mutmaßliche 52-jährige Bewohner erlitt nach Angaben eines Sprechers der Polizei schwerste Brandwunden, wurde erfolglos reanimiert und starb noch vor Ort. Er sei allein in der Wohnung gewesen. Die Brandursache sei aktuell unklar.

 Rund 100.000 Euro Schaden

Die evakuierten Menschen konnten inzwischen zurück in ihre Wohnungen. Der Brand ist gelöscht, hieß es. Durch das Feuer sei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Das Feuer blieb den Angaben zufolge auf die Wohnung begrenzt.

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