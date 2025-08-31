AZ-Plus

Nächste Leihe: Diop kommt aus Frankreich nach Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg stemmt sich gegen den Fehlstart. Helfen soll ein Mittelfeldspieler, der aus Straßburg zum "Club" kommt.
dpa
Hat einen weiteren Profi auf Leihbasis geholt: Joti Chatzialexiou.
Hat einen weiteren Profi auf Leihbasis geholt: Joti Chatzialexiou. © Daniel Karmann/dpa
Nürnberg

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat kurz vor dem Ende der Wechselfrist nach Tim Drexler auch Pape Demba Diop ausgeliehen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt Racing Straßburg, wie die Franken mitteilten. 

"Unsere Scoutingabteilung beobachtet Pape seit Langem. Bisher waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, allen voran die hohe Ablösesumme, nicht realisierbar. Nun hat sich jedoch die Möglichkeit ergeben", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou. 

Die Nürnberger warten als Tabellenletzter in der Liga weiter auf einen Sieg. Auch im DFB-Pokal verpasste der "Club" beim Erstrunden-Aus beim Regionalligisten FV Illertissen ein Erfolgserlebnis.

