AZ-Plus

Nächste Knie-OP: Erneut lange Pause für Fürths Bansé

Sacha Bansé bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Der Fürther Mittelfeldspieler muss erneut operiert worden. Auch ein Torhüter steht vorerst wieder nicht zur Verfügung.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Fürths Sacha Bansé (r.) fällt erneut mehrere Monate aus. (Archivbild)
Fürths Sacha Bansé (r.) fällt erneut mehrere Monate aus. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Fürth

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth muss erneut mehrere Monate auf Mittelfeldspieler Sacha Bansé verzichten. Der 24-Jährige müsse sich einer weiteren Knie-Operation unterziehen, teilten die Franken mit. Bansé hatte erst beim 5:4-Sieg beim 1. FC Magdeburg am vergangenen Wochenende sein Comeback gefeiert. Bereits im Frühjahr war er am Knie operiert worden.

Auch Torhüter Nils Körber fällt vorerst wieder aus. Der 28-Jährige hat bei einem Zusammenprall im Testspiel gegen den Bundesligisten FC Augsburg (2:1) am Mittwoch eine Bänderverletzung in der Schulter erlitten. Er werde mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen, hieß es in der Mitteilung der Fürther.

Nach vier Spieltagen ist das Team von Trainer Thomas Kleine Tabellenzehnter. In ihrem nächsten Heimspiel treffen die Fürther am 14. September auf den punktgleichen 1. FC Kaiserslautern.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.