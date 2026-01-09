Nächste Kältefront klopft schon an Bayerns Tür: Wo es besonders frostig wird

Das Sturmtief "Elli" wird im Laufe des Tages abziehen. Der Frost wird vielerorts zurückkehren.

Ein Mann räumt Schnee vor der Alten Pinakothek in München. In der Nacht soll es wieder kälter werden, mit Schneefall bis in die Niederungen.

Nach dem Abzug des Sturmtiefs "Elli" sagt der Deutsche Wetterdienst für Bayern die nächste Kaltfront mit Schneefall bis in die Täler voraus. Zunächst erwarten die Meteorologen am Vormittag noch in Unter- und Mittelfranken sowie in Schwaben und Oberbayern sehr windiges bis stürmisches Wetter mit Böen um 60 Kilometer pro Stunde, auf den Alpengipfeln im Südwesten Bayerns zum Teil auch schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer.

Anschließend wird es wieder kälter, in der Nacht zum Samstag soll die Schneefallgrenze bis in die Niederungen absinken.

DWD warnt bereits vor nächster Kältefront

Allerdings erwarten die Meteorologen nicht sehr viel Schnee: in den Staulagen der Mittelgebirge und in den Alpen zehn bis fünfzehn Zentimeter, in tiefer gelegenen Regionen gebietsweise einen bis fünf Zentimeter. Die Straßen könnten wieder glatt werden.