AZ-Plus

Nackt-Yoga in der Öffentlichkeit: Frau erhält Anzeige

Yoga wird in den meisten Fällen in Sportkleidung betrieben. Eine Frau aus der Oberpfalz ließ jetzt für ihre Übungen die Hüllen fallen. Das beschäftigt nun die Polizei.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die ungewöhnliche Yoga-Session der Frau beschäftigt jetzt die Polizei. (Symbolbild)
Die ungewöhnliche Yoga-Session der Frau beschäftigt jetzt die Polizei. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Sulzbach-Rosenberg

Weil sie in der Öffentlichkeit nackt Yogaübungen gemacht hat, hat eine Frau aus der Oberpfalz eine Anzeige erhalten. Die 39-Jährige soll vor dem Haus einer anderen Frau, mit der sie sich im Streit befindet, die Übungen gemacht haben, wie die Polizei mitteilte.Demnach habe sie dabei ihr Gesäß absichtlich der Bewohnerin des Hauses in Sulzbach-Rosenberg entgegengestreckt. Die Polizei ermittelt nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.