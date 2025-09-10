Nackt-Yoga in der Öffentlichkeit: Frau erhält Anzeige
Weil sie in der Öffentlichkeit nackt Yogaübungen gemacht hat, hat eine Frau aus der Oberpfalz eine Anzeige erhalten. Die 39-Jährige soll vor dem Haus einer anderen Frau, mit der sie sich im Streit befindet, die Übungen gemacht haben, wie die Polizei mitteilte.Demnach habe sie dabei ihr Gesäß absichtlich der Bewohnerin des Hauses in Sulzbach-Rosenberg entgegengestreckt. Die Polizei ermittelt nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
