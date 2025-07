Nachbar beschwert sich - Mann greift mit Baseballschläger an

Die Musik seines Nachbarn ist einem Mann in Oberfranken zu laut. Als er bei dem Betroffenen klingelt, fackelt der nicht lange.

Altenkunstadt

Beim Versuch, sich wegen dessen lauter Musik zu beschweren, ist ein Mann von seinem Nachbar in Oberfranken mit einem Baseballschläger attackiert worden. Der 45-Jährige habe bei seinem Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus in Altenkunstadt (Landkreis Lichtenfels) an der Tür geklingelt, teilte die Polizei mit. Der wiederum habe schon mit dem Baseballschläger in der Hand die Tür geöffnet und dem 45-Jährigen damit "unvermittelt zwischen die Beine geschlagen".

Bei der daraus folgenden Auseinandersetzung hätten die beiden Männer einander verletzt. Gegen beide werde jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.