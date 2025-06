Nach Zusammenstoß mit Auto: 74-Jähriger stirbt in Klinik

Der Unfall ereignete sich bereits am Samstag. Nun gibt es eine traurige Nachricht.

Nürnberg

Wenige Tage nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorrollerfahrer im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit. Beim Fahrstreifenwechsel kollidierte der 74-Jährige am Samstagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache mit dem neben ihm fahrenden Wagen, so die Polizei. Dabei wurde er zu Boden geschleudert. Der 69-jährige Autofahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Verkehrspolizei ermittelt.