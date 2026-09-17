Nach Zusammenprall mit Baum: Zug entgleist in Oberbayern

Mit hoher Geschwindigkeit kracht ein Zug bei Fridolfing gegen einen Baum. Wie es nach ersten Ermittlungen zu dem Unfall kam und welche Strecke vorerst gesperrt ist.

Der Zug war mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er mit dem Baum zusammenstieß.

Ein Zug ist im Landkreis Traunstein gegen einen umgestürzten Baum geprallt und dabei kurzzeitig entgleist. Die 39 Fahrgäste und der Lokführer blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt, wie die Bundespolizei mitteilte. Die betroffene Bahnstrecke ist wegen Schäden am Gleis weiterhin gesperrt. Auf der Strecke Freilassing-Garching wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Der Zug war demnach am Mittwochnachmittag auf der Strecke zwischen Mühldorf und Freilassing unterwegs, als er bei Fridolfing mit hoher Geschwindigkeit gegen einen auf den Gleisen liegenden Baum prallte. Durch den Aufprall entgleiste der Zug kurzzeitig, kehrte anschließend jedoch wieder ins Gleis zurück. Die Bundespolizei stellte erhebliche Schäden am Zug und am Gleiskörper fest.

Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass der Baum vermutlich infolge eines Unwetters und möglicherweise wegen Wurzelfäule umgestürzt war. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht.

Die Reisenden konnten den Zug verlassen und wurden mit Bussen weiterbefördert.