Messerangriff erschüttert Dorf in Bayern – Täter weiter flüchtig

Nach einem Messerangriff in Postbauer-Heng sucht die Polizei vier flüchtige Männer. Hinweise, die zur Aufklärung führen, werden mit 5000 Euro belohnt.

Nach dem versuchten Tötungsdelikt im oberpfälzischen Postbauer-Heng (Landkreis Neustadt in der Oberpfalz) hat die Polizei eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat führen. Drei Männer wurden Anfang Oktober zum Teil mit Messerstichen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die vier unbekannten Tatverdächtigen sind nach wie vor flüchtig. Mit einem Fahndungsplakat sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen. Neben den Angreifern wird auch der Fahrer eines dunklen Autos gesucht. Er habe das Quartett zum Tatort gefahren.

Kripo ermittelt wegen Tötungsdelikts

Zunächst waren die Ermittler von einem Raubüberfall ausgegangen. Die Verdächtigen hatten Wertsachen von den Opfern gefordert. Wegen der schweren Verletzungen und der "Art der Tathandlung" ermittelt die Kripo allerdings seit Ende November wegen eines versuchten Tötungsdelikts.