Nach Vermisstenanzeige: 74-Jähriger tot aus See geborgen

Bei Augsburg wird plötzlich ein Mann vermisst. Seine Sachen werden an einem See gefunden - später dann auch seine Leiche. Die Polizei vermutet einen Badeunfall.

Kissing

Nach einem vermuteten Badeunfall ist ein 74-Jähriger südlich von Augsburg tot aus einem See geborgen worden. Der Mann war am Donnerstag als vermisst gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Am Auensee in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) wurden dann sein Fahrrad und ein Handtuch gefunden.

Die Einsatzkräfte suchten den See am Nachmittag unter anderem mit zwei Polizeihubschraubern ab. Taucher bargen nach zwei Stunden schließlich die Leiche des 74-jährigen Augsburgers. Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" berichtet.