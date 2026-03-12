AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Nach Überfall in Straubing im Januar: Verdächtiger in U-Haft

Nach Überfall in Straubing im Januar: Verdächtiger in U-Haft

Ende Januar fordert ein Unbekannter Geld von einem älteren Ehepaar und hält ein Messer vor. Ein Nachbar schreitet ein und der Täter flüchtet. Jetzt sitzt ein Verdächtiger in U-Haft.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Polizei nahm den Verdächtigen in seiner Wohnung fest. (Symbolbild)
Die Polizei nahm den Verdächtigen in seiner Wohnung fest. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Nach einem Überfall mit einem Messer auf ein älteres Ehepaar in Straubing ist ein Verdächtiger verhaftet worden. Ein Hinweis aus der Bevölkerung soll die Ermittler auf die Spur des 27-Jährigen gebracht haben, wie die Polizei mitteilte. Am Dienstag nahmen Beamte den Mann in seiner Wohnung fest, er kam in Untersuchungshaft.

Der Verdächtige soll Ende Januar von dem Ehepaar Geld gefordert haben. Ein 75 Jahre alter Nachbar bemerkte laut Polizei den Überfall und griff ein. Es entwickelte sich ein Gerangel. Dabei wurden der Ehemann, der Nachbar, sowie eine anwesende Pflegekraft leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete damals ohne Beute.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.