Nach Söder-Beleidigung: Anzeige gegen Chef der Grünen Jugend erstattet

Nach seinem Video, in dem er Markus Söder beleidigt, droht dem Chef der Grünen Jugend, Luis Bobga, nun juristischer Ärger.

Mit einem Video, in dem er Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als "Hurensohn" beleidigte, sorgte Luis Bobga (23), Chef der Grünen Jugend, bundesweit für Schlagzeilen.

Jetzt droht dem 23-jährigen Nachwuchspolitiker ein juristisches Nachspiel. Nach einer Strafanzeige hat die Generalstaatsanwaltschaft München nun offiziell Ermittlungen gegen Bobga wegen des Verdachts der Beleidigung (§ 185 und188 StGB) eingeleitet.

Generalstaatsanwaltschaft München bestätigt Anzeige gegen Bobga

Dies bestätigte ein Sprecher der AZ: "Auf Ihre Anfrage kann ich Ihnen bestätigen, dass bei der Generalstaatsanwaltschaft München von einer unbeteiligten Person eine Anzeige zu dem Reel einging, die nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Anfangsverdachts der Beleidigung nach den §§ 185, 188 StGB überprüft wird."

In dem Video rappte der 23-Jährige den Songtext des Rappers "Haftbefehl" nach. Bei der Textzeile "Dass du ein Hurensohn bist, hatten wir schon mal" blendete Bobga ein Foto von Söder ein.

Eine Sprecherin der Grünen Jugend bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass das Video authentisch war.

Video auf Instagram gelöscht

In einer Erklärung ruderte Bobga zurück. Er bedaure, dass "die Auseinandersetzung mit dem Inhalt von Herrn Söders Aussage auf der Strecke geblieben" sei. Bobga betonte, es sei nie sein Ziel gewesen, Söder "mit dieser Beleidigung direkt anzusprechen. Dass dies durch den von mir ausgewählten Song passiert ist, tut mir leid". Mittlerweile ist das Video auf dem Instagram-Account von Bobga nicht mehr abrufbar.

Hat Luis Bobga seiner Partei mit dem Clip einen Bärendienst erwiesen? Schließlich inszenieren sich die Grünen offensiv als ein Widerstandskämpfer gegen Hass und Hetze. Die ins Leben gerufene Grüne Netzfeuerwehr hat es sich zur Aufgabe gemacht in den sozialen Medien gegen menschenverachtende Kommentare und Desinformation vorzugehen.

Neben zahlreicher Kritik seiner Follower bei Instagram gab es vor allem von Politikern anderer Parteien heftigen Gegenwind für den Co-Chef der Grünen Jugend.

CSU- und FW-Politiker fordern Rücktritt von Bobga

Der CSU-Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag, Klaus Holetschek erklärte gemeinsam mit dem Fraktionschef der Freien Wähler, Florian Streibl: "Diese Entgleisung ist unglaublich und darf nicht ohne Konsequenzen bleiben." Die beiden Politiker forderten Bobga auf, seinen Posten niederzulegen und sich bei Markus Söder zu entschuldigen.