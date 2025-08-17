AZ-Plus

Nach Schockanruf: Nachbar verhindert Betrug an Rentner

Ein aufmerksamer Anwohner hat in Nürnberg einen Betrüger gestoppt, der von einem Senior Bargeld erbeuten wollte.
dpa |
Ein aufmerksamer Anwohner hat in Nürnberg einen Betrüger gestoppt, der von einem Senior Bargeld erbeuten wollte. (Symbolbild)
Ein aufmerksamer Anwohner hat in Nürnberg einen Betrüger gestoppt, der von einem Senior Bargeld erbeuten wollte. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa
Nürnberg

Ein 53 Jahre alter Mann hat seinen betagten Nachbarn nach Polizeiangaben vor einem Betrug bewahrt. Der 89-jährige Mann sei von einem Anrufer informiert worden, dass seine Tochter entführt worden sei und nun Lösegeld benötigt werde.

Der Senior habe daraufhin rund 50.000 Euro in eine Umhängetasche gepackt, um diese einem vor dem Mehrfamilienhaus wartenden Unbekannten zu übergeben. Der Nachbar, der das Telefonat des schwerhörigen Rentners in der angrenzenden Wohnung mitgehört hatte, sei daraufhin vor die Haustüre getreten und habe den Betrüger am Arm gepackt, um ihn festzuhalten. Dieser habe sich jedoch losreißen und flüchten können.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
