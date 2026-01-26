Nach Schnee und Eis: Macht der Winter in Südbayern Pause?

Zum Monatsende wird der bislang frostige Januar etwas weniger kalt. Nach dem Abzug der Schneefront stellt der Wetterdienst für diese Woche tagsüber Plusgrade in Aussicht.

Nach dem Neuschnee in der Nacht erwartet der Deutsche Wetterdienst für Bayern in den kommenden Tagen etwas mildere Temperaturen und wechselhaftes Wetter. Heute soll es in Nordbayern zunächst weiter schneien, in ganz Bayern ist trübes Wetter zu erwarten. Vor allem in Franken sollten die Menschen wegen rutschiger Wege und Straßen vorsichtig sein.

Auch am Dienstag bleibt es demnach stark bewölkt, mit neuerlichen Schnee- oder Regenfällen am Abend. Die Temperaturen sollen jedoch im Süden Bayerns tagsüber auf plus 2 bis 8 Grad steigen. Am mildesten könnte es am Alpenrand werden. Im Norden des Freistaats bleibt es laut Prognose deutlich kühler, mit Höchstwerten zwischen minus 1 und plus 4 Grad.

Wetter in München

Auch in München wird es bei zwischen 1 und 3 Grad vergleichsweise kühl. Der Montag ist regnerisch, die Sonne kommt nicht durch und es bleibt bedeckt. Auch der Abend zeigt sich wolkig, bevor die Nacht mit einem wolkenlosen Himmel daherkommt.