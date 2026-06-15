Nach Regenwoche: So wird das Wetter die nächsten Tage in Bayern

Nach wechselhaften Tagen und einem durchwachsenen Wochenende geht es in Bayern wieder in Richtung Sommer: Wo es warm wird.

Das Wetter in Bayern stabilisiert sich. Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst im gesamten Freistaat weitgehend trockene Bedingungen bei Temperaturen bis zu 24 Grad. Am wärmsten soll es weiterhin am Bodensee bleiben. Auf den Bergen wird es kühler, je nach Höhe werden dort keine zweistelligen Temperaturwerte erwartet.

In den Folgetagen bewegt sich der Trend immer mehr in Richtung Sommer - am Mittwoch werden bereits bis zu 29 Grad vorhergesagt. Der Wind weht öfters noch böig, vor allem auf den Bergen.

Am Dienstag soll von Nordwesten etwas Regen aufziehen. Auch in der Südhälfte soll es am Nachmittag regnen. Am Mittwoch können laut dem DWD noch Tropfen vor allem in Oberfranken und in Richtung Niederbayern fallen.