Mit Verena Bentele hatte der Sozialverband in Bayern ein prominentes Gesicht an der Spitze – bis zum Sommer. Denn es gab internen Streit. Nun steht fest, wer ihre Nachfolgerin ist. Doris Rauscher (SPD) hat Erfahrung in der bayerischen Politik und auch im Verband. Wie blickt sie auf den Machtkampf und wie sieht die die künftige Zusammenarbeit mit Bentele, die VdK-Bundesvorsitzende ist? Die AZ hat mit ihr am Tag nach der Wahl gesprochen.

Wieder eine Frau, wieder mit SPD-Parteibuch: Die Landtagsabgeordnete Doris Rauscher ist neue Vorsitzende des Sozialverbandes VdK Bayern. Die Delegierten des Verbandes wählten die 59-jährige SPD-Politikerin aus dem oberbayerischen Ebersberg einstimmig. Rauscher folgt auf Verena Bentele, die nach einem Streit an der Spitze des Landesverbandes ihren Posten Ende Juni aufgegeben hatte (AZ berichtete). Der Sozialverband hat im Freistaat mehr als 870.000 Mitglieder.

Rauscher ist gelernte Erzieherin und Sozialfachwirtin. Bereits im Vorfeld der Versammlung in Nürnberg galt sie als Favoritin auf das Amt. Seit 2013 sitzt sie als Abgeordnete der Sozialdemokraten im Maximilianeum.

Die SPD-Politikerin Doris Rauscher ist neue Chefin des Sozialverbandes VdK in Bayern. © Sven Hoppe/dpa

Die AZ erwischt Rauscher am Tag nach der Wahl, sie klingt gut gelaunt, euphorisch. "Ich freue mich wirklich total, dass das geklappt hat", sagt sie. "Ich habe einen sehr großen Sinn für Gerechtigkeit und ich helfe Menschen gerne. Ich denke, dass ich an der Spitze dieses Sozialverbands einiges bewegen kann, und darauf freue ich mich."

"Doris Rauscher ist ein anderes Wort für kompetente Sozialpolitik"

Baustellen gibt es genug: Derzeit stehe der Sozialstaat unter Beschuss, was zu Sorgen und Verunsicherung bei den VdK-Mitgliedern führe. Der Verband verlange die Rückkehr zu einer gerechten Sozialpolitik. "Die geplanten Kürzungen bei Rente, Pflege, Gesundheit und Inklusion dürfen nicht auf Kosten der Schwächsten gehen", sagte Rauscher.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende, Holger Grießhammer, beglückwünschte seine Fraktionskollegin umgehend: "Doris Rauscher ist sozusagen ein anderes Wort für gute und kompetente Sozialpolitik."

Übernahme in unruhigen Zeiten

Die Erfahrung ist auf Rauschers Seite. Drei Jahre nach ihrem Einzug in den Landtag wurde sie in der SPD-Fraktion Sprecherin für Sozialpolitik. Im Jahr 2018 übernahm sie den Vorsitz im Sozialausschuss des Landtags. "Sozialpolitik zieht sich durch mein ganzes Leben", resümiert Rauscher. Auch im VdK ist sie schon länger aktiv, seit 2017 hat sie den Vorsitz im Kreisverband Ebersberg.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Rauschers Wahl unruhige Zeiten im bundesweit größten Landesverband vorangegangen sind. Bentele, ebenfalls SPD-Mitglied, hatte im Sommer den Vorsitz abgegeben, nachdem sie sich mit weiten Teilen der Führungsgremien überworfen hatte. Die ehemalige Spitzensportlerin hatte den VdK Bayern seit 2023 geführt. Im Frühjahr dieses Jahres eskalierte dann ein Streit mit haupt- und ehrenamtlichen Funktionsträgern. Im Mittelpunkt standen Kritik an Benteles Führungsstil und Differenzen über die Ausrichtung des Sozialverbandes. Bentele ist auf Bundesebene aber weiterhin Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland.

Der VdK hat in Bayern mehr als 870.000 Mitglieder. (Archivbild) © Julian Degler/dpa

Wie geht Rauscher mit dem Machtkampf um? "Ich gehe davon unbefangen in dieses Amt hinein", sagt sie der AZ. "Mit den Querelen habe ich persönlich nichts zu tun gehabt, ich habe davon auch erst aus der Presse erfahren." Inzwischen seien die Wogen geglättet, sie erlebe den Verband nicht in Unruhe. "Dieser Verband steht und fällt auch nicht mit der Vorsitzenden." Er werde vor allem vom Ehrenamt getragen.

"Ich kenne Verena Bentele schon lange"

Auf die Zusammenarbeit mit Bentele blickt die SPD-Politikerin zuversichtlich. "Ich kenne Verena Bentele schon lange und wir schätzen uns." Sie gehe von einer ganz normalen Zusammenarbeit aus. "Ich will kein böses Blut. Ich will meine Energie dem Verband zur Verfügung stellen."

Und überhaupt stimme sie mit den sozialpolitischen Forderungen, die Bentele auf Bundesebene immer wieder äußert, ohnehin überein. Was auffällt: Mit Rauscher steht nun eine SPD-Politikerin an der Spitze des bayerischen Landesverbands. Und das, obwohl Bentele als SPD-Mitglied auch mangelnde Neutralität unterstellt wurde.

"Ich werde nie parteipolitisch sein"

Als sie etwa in ihrer Funktion als Bundesvorsitzende für einen SPD-Vorstoß zum Ehegattensplitting warb, warf ihr der stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Passau-Land und VdK-Ortsvorsitzende Stephan Dorn in der "Passauer Neuen Presse" gar "linke parteipolitische Machenschaften" vor.

Welche Rolle wird ihre Parteizugehörigkeit für Rauscher spielen? "Ich werde immer politisch sein, denn auch der VdK ist höchst politisch", sagt sie. "Aber ich werde nie parteipolitisch sein." Sie verweist auf zahlreiche Amtsvorgänger mit Parteibuch, darunter etwa den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU), der von April bis November 2005 Landesvorsitzender des VdK Bayern war. Keiner ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger habe das Amt parteipolitisch missbraucht.

Diese Baustellen sieht Rauscher in Bayern

Rauscher sagt aber auch: Die Themen, bei denen den Menschen allgemein und den Mitgliedern des VdK der Schuh drückt, das seien nun mal auch Themen, die der SPD wichtig sind. Und er drückt offenbar immer stärker, der Schuh. Allein im vergangenen Jahr verzeichnete der VdK Bayern einen Zuwachs von mehr als 64.000 Mitgliedern.

Zahlreiche Menschen demonstrieren am 17. September in München gegen den Sozialabbau. © Sebastian Widmann

Vor allem die geplanten Kürzungen bei Pflege und Rente im Bund beschäftigen viele. Hier wolle man als VdK Bayern auch weiterhin laut sein, sagt die neue Vorsitzende und verweist etwa auf die Demo gegen den Sozialabbau am 17. September in München. Aber auch auf Landesebene gebe es viele politische Themen, bei denen eine Kurskorrektur nötig sei, etwa die Kürzung des Pflegegelds durch die Staatsregierung, das noch immer nicht umgesetzte Gehörlosengeld, aber auch die Themen Barrierefreiheit in den Kommunen und an den Bahnhöfen, altersgerechte Räume oder Gewalt an Frauen.

Veränderungen nicht im Alleingang

"Die Schnittstelle Land und Kommunen, die kenne ich sehr gut", sagt Rauscher. Dafür bringe sie sicherlich einen besonderen Blick mit. Was ihr außerdem ganz besonders wichtig ist: das Ehrenamt im VdK wieder stärker in den Fokus zu rücken. Sie räumt ein, dass das in den vergangenen Jahren innerhalb des Verbands zu kurz gekommen sei. "Aber was wäre dieser Verband ohne das starke Ehrenamt?"

Und noch etwas sieht sie als persönliche Stärke: "Ich weiß, wie groß der Aufschrei wäre, wenn wir mit einer Zentralisierung des Verbands die Fläche austrocknen würden." Diesen Punkt kenne sie vielleicht wirklich besser als ihre Vorgängerin, der vorgeworfen wurde, den Verband – für einige zu radikal – modernisieren und zentralisieren zu wollen.

Natürlich könne man über Veränderungen sprechen, aber nicht im Alleingang, sondern gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Landesvorstands. "Ich erlebe den VdK Bayern eigentlich als ziemlich modern und gut aufgestellt. Wenn es Bedarf an Weiterentwicklung gibt, gehen wir das gemeinsam an. Für den Moment, muss ich sagen, übernehme ich da einen sehr gut bestellten Boden." Aber eben auch: eine große sozialpolitische Aufgabe. Doris Rauscher scheint entschlossen, sich ihr zu stellen.