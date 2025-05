Nach Kollision mit Lkw beginnt Bergung der Regionalbahn

Ein Regionalzug kracht mit einem Lkw zusammen. Zehn Menschen werden bei dem Unfall am Mittwoch verletzt. Nun haben die Aufräumarbeiten begonnen. Wie geht es weiter?

Pocking

Nach dem Zusammenstoß eines Regionalzuges mit einem Lastwagen an einem Bahnübergang in Niederbayern hat die Bergung der Waggons begonnen. Dafür seien zwei Kräne im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Wie lange es dauern wird, den Zug zu bergen und abzutransportieren, ist noch unklar. Der Lastwagen war bereits in der Nacht zum Donnerstag wenige Stunden nach dem Unfall von den Gleisen geholt worden.

Kollision an unbeschranktem Bahnübergang

Bei dem Unfall am Mittwochnachmittag waren zehn Menschen verletzt worden. Der Fahrer des Lastwagens und zwei Zugmitarbeiter zogen sich schwere Verletzungen zu, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Hinzu kamen sieben Leichtverletzte. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Der Zusammenstoß ereignete sich laut Polizei auf der Strecke Passau-Mühldorf am Mittwoch kurz vor 15.00 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Pocking im Landkreis Passau.