Nach Hundetod: Bade-Warnung für die Donau in Niederbayern

Ein Bad in der Donau endet für einen Hund tödlich, weitere Tiere erkranken. Die Behörden im niederbayerischen Kelheim schlagen Alarm.

Wegen eines möglichen Blaualgenbefalls rät das Gesundheitsamt im Landkreis Kelheim aktuell dringend davon ab, in der Donau zu baden oder Hunde daraus trinken zu lassen. (Symbolbild)

Nach dem Tod eines Hundes hat das Gesundheitsamt im niederbayerischen Landkreis Kelheim eine eindringliche Warnung vor dem Baden in der Donau ausgesprochen. Wie das Landratsamt mitteilte, sind der Behörde mehrere Fälle von Hunden bekannt geworden, die nach einem Bad in dem Fluss erkrankten. Eines der betroffenen Tiere sei inzwischen verstorben.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand geht die Kreisbehörde davon aus, dass ein Blaualgenbefall der Donau der Auslöser für die Erkrankungen sein könnte. Bei den Erregern handelt es sich um sogenannte Cyanobakterien, die toxisch wirken. Diese seien "nicht nur für Tiere, sondern auch für den Menschen gefährlich", hieß es aus dem Landratsamt.

Warnung an Badegäste und Hundebesitzer

Aufgrund der aktuellen Vorfälle werde dringend davon abgeraten, in der Donau zu schwimmen oder zu baden. Zudem warnt die Behörde Tierhalter davor, ihren Hunden Donauwasser zu trinken zu geben.

Das Gesundheitsamt kündigte an, entlang des Flussverlaufs mehrere Wasserproben zu entnehmen. Mit ersten Ergebnissen der Laboruntersuchungen sei jedoch frühestens Ende der Woche zu rechnen.