  • Nach Glatteis-Tagen in Bayern: Das sind die Wetteraussichten für München

Mildere Luft zieht nach Bayern. Das ungemütliche Wetter macht eine Pause. In der Nacht kann es aber wieder glatt werden.
AZ/dpa |
Milde Luft bringt am Mittwoch Entspannung bei der Wetterlage. (Symbolbild)
Milde Luft bringt am Mittwoch Entspannung bei der Wetterlage. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Mildere Luft bringt Entspannung beim Wetter. Anfangs kann es aber in den östlichen und nördlichen Landesteilen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch Glatteis geben, vor allem in Niederbayern noch mit unwetterartigem Ausmaß. Doch ab mittags beruhigt sich mit steigender Temperatur und abklingenden Niederschlägen auch dort die Lage. 

"In den östlichen Regionen hält sich die Kaltluft in den Niederungen aber teilweise zäh", heißt es vom DWD weiter. Heute gibt es demnach in der Osthälfte erst noch leichten Frost, aus Westen allmählich Milderung, in Niederbayern erst im Vormittagsverlauf Plusgrade. 

Wetter-Aussichten für Südostbayern und München

In der Nacht zum Mittwoch ist in der Südosthälfte Bayerns örtlich mit leichtem, im Oberallgäu auch mäßigem Frost zu rechnen. Im nördlichen Franken und der Südosthälfte kann es stellenweise auch erneut glatt werden. 

Für München gilt noch eine DWD-Warnung der dritten Stufe vor Glatteis. Diese ist noch bis 8 Uhr gültig. Danach wird es laut wetter.com bei sieben Grad recht warm. Hier kommt es im Laufe des Tages immer wieder zu Niederschlägen, Wolken und Sonne wechseln sich ab.

Im Landkreis Passau sollte nach Angaben des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus am Dienstag erneut teilweise der Präsenzunterricht entfallen. Wegen einer defekten Heizungsanlage ist das auch weiterhin an einer Grundschule im Nürnberger Land der Fall.

