Nach Gewittern und Schauern wieder mehr Sonne

Nach der hochsommerlichen Hitze der vergangenen Woche sorgten in Teilen Bayerns am Wochenende Gewitter und Regenschauer für Abkühlung. Am Montag soll es sonnig weitergehen.
dpa |
Teilen  AZ bei Google News
Es wird wieder sommerlich. (Archivfoto)
Es wird wieder sommerlich. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa
München

Nach wechselhaftem Wochenendwetter startet die neue Woche in Bayern sommerlich: Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge soll im Freistaat verbreitet die Sonne scheinen bei Temperaturen zwischen 28 und 23 Grad. Am Himmel können sich Quellwolken zeigen.

Nachts wird es zunehmend kühler. So rechnen die Meteorologen in der Nacht zum Dienstag mit Temperaturen zwischen 13 und 7 Grad. Der Himmel soll weitgehend klar sein, abgesehen von vereinzelten Nebelbänken.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

