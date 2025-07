Nach Favoritensiegen: Novum im bayerischen Toto-Pokal

Die Favoriten ziehen im bayerischen Toto-Pokal in die nächste Runde ein. Dadurch sorgen auch sie dafür, dass es ein Novum gibt. Zwei Stars werden nicht eingesetzt.

München

In der ersten Hauptrunde des bayerischen Toto-Pokals hat es ein Novum gegeben. Zum ersten Mal kam nach Angaben des Bayerischen Fußball-Verbandes keiner der 22 Kreispokalsieger weiter in die nächste Runde. Diese wird bereits an diesem Donnerstag ausgelost.

Angedeutet hatte sich dieses Novum schon vor den letzten Partien am Dienstagabend - zumal zum Abschluss am Dienstag noch die Drittligisten TSV 1860 München, SSV Jahn Regensburg und FC Ingolstadt 04, sowie die SpVgg Unterhaching und Titelverteidiger FV Illertissen im Einsatz waren.

1860 ohne Volland und Niederlechner

Die Münchner "Löwen" gewannen ohne die früheren Bundesliga-Stürmer Kevin Volland und Florian Niederlechner beim oberfränkischen Kreisligisten SC Reichmannsdorf vor 2700 Zuschauern mit 6:0. "Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt und das gemacht, was wir machen mussten – logischerweise in die nächste Runde einzuziehen", sagte 1860-Coach Patrick Glöckner. "Dennoch gibt's natürlich immer gewisse Dinge, an denen man drehen muss und die zweite Halbzeit war jetzt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben." Nach dem Seitenwechsel glückte den Münchnern nur noch ein Treffer.

Knapper Sieg für FCI

Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg setzte sich bei der SG Alerheim aus Schwaben mit 8:0 durch, Unterhaching gewann beim niederbayerischen TSV Karpfham mit 5:0. Klar siegte auch Illertissen mit 11:1 gegen die SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf (Mittelfranken). Knapper war es für den FC Ingolstadt: Nach 90 Minuten setzte sich das Team von Trainerin Sabrina Wittmann nur knapp mit 2:1 gegen FSV Harthof München durch.

Die neue Drittliga-Saison startet am 1. August mit der Partie Rot-Weiss Essen gegen den TSV 1860 München. Ingolstadt und Regensburg treffen einen Tag später aufeinander. Die neue Regionalliga-Spielzeit beginnt bereits an diesem Donnerstag.