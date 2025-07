Nach einigen Regentropfen wird es wieder wärmer

An den Alpen kündigt der Deutsche Wetterdienst Dauerregen an. Auch im restlichen Freistaat ist das Wetter durchwachsen. Doch gegen Ende der Woche soll sich das wieder ändern.

In den kommenden Tagen sollte man noch einen Regenschirm parat haben. (Symbolbild)

München

Viele Wolken und Regentropfen bestimmen das Wetter im Freistaat. In den kommenden Tagen soll es laut den Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) aber wieder wärmer werden.

Dauerregen bestimmt demnach den Dienstag an den Alpen. Die Höchstwerte liegen hier bei 13 Grad, die Schneefallgrenze sinkt auf 1.800 bis 2.200 Meter. Im Hochgebirge seien einige Zentimeter Neuschnee bis Mittwochmorgen möglich. Auch der Rest Bayerns bleibt den Angaben zufolge bewölkt und regnerisch bei maximal 20 Grad, vereinzelt kann es gewittern. Wenn man draußen unterwegs ist, sollte man einen Regenschirm oder passende Kleidung dabeihaben.

Der Mittwoch sehe ähnlich aus, zum Abend soll es DWD-Angaben zufolge dann auflockern. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad im Bayerwald und 23 Grad westlich des Spessarts. Es bleibt demnach windig.

Am Donnerstag wird es mit bis zu 26 Grad im Raum Aschaffenburg wieder wärmer. Neben einzelnen Schauern im Südosten sind auch sonnige Abschnitte zu erwarten, so der DWD. Am Freitag zeigt sich voraussichtlich ein Sonne-Wolken-Mix mit Höchstwerten zwischen 20 und 27 Grad.