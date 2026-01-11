AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Nach einer frostigen Nacht: Hier kommt jetzt die Sonne in Bayern durch

Nach einer frostigen Nacht: Hier kommt jetzt die Sonne in Bayern durch

Am Sonntag beruhigt sich das Winterwetter in Bayern. Sogar die Sonne lässt sich blicken.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Am Sonntag soll sich in Bayern die Sonne zeigen. (Symbolbild)
Am Sonntag soll sich in Bayern die Sonne zeigen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Am Sonntag kann sich vielerorts in Bayern die Sonne zeigen, doch es droht Glätte. In der Nacht sollte der Schneefall dem Deutschen Wetterdienst zufolge in Nordbayern bereits nachlassen. In Alpennähe ist zunächst noch mit Schnee zu rechnen, im Tagesvorlauf kommt aber auch dort wie in anderen Regionen die Sonne durch. 

Nach einer frostigen Nacht mit Tiefstwerten von -5 bis -9 Grad, in Teilen Nordbayerns sogar bis -13 Grad, ist verbreitet mit Glätte zu rechnen. Auch tagsüber bleiben die Temperaturen unter dem Nullpunkt. Die Höchstwerte liegen bei kalten -7 Grad im Frankenwald bis 0 Grad. 

In der Nacht zum Montag ist es laut der Prognose zunächst gering bewölkt oder klar, stellenweise gibt es Hochnebel. Auch hier soll es örtlich zu Glätte und Frost kommen. Später kommen von Westen wieder mehr Wolken, es fällt erneut Schnee. Die Tiefstwerte reichen von -5 Grad in Mainfranken bis -17 Grad im Bayerwald.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.