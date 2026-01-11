Nach einer frostigen Nacht: Hier kommt jetzt die Sonne in Bayern durch

Am Sonntag beruhigt sich das Winterwetter in Bayern. Sogar die Sonne lässt sich blicken.

Am Sonntag kann sich vielerorts in Bayern die Sonne zeigen, doch es droht Glätte. In der Nacht sollte der Schneefall dem Deutschen Wetterdienst zufolge in Nordbayern bereits nachlassen. In Alpennähe ist zunächst noch mit Schnee zu rechnen, im Tagesvorlauf kommt aber auch dort wie in anderen Regionen die Sonne durch.

Nach einer frostigen Nacht mit Tiefstwerten von -5 bis -9 Grad, in Teilen Nordbayerns sogar bis -13 Grad, ist verbreitet mit Glätte zu rechnen. Auch tagsüber bleiben die Temperaturen unter dem Nullpunkt. Die Höchstwerte liegen bei kalten -7 Grad im Frankenwald bis 0 Grad.

In der Nacht zum Montag ist es laut der Prognose zunächst gering bewölkt oder klar, stellenweise gibt es Hochnebel. Auch hier soll es örtlich zu Glätte und Frost kommen. Später kommen von Westen wieder mehr Wolken, es fällt erneut Schnee. Die Tiefstwerte reichen von -5 Grad in Mainfranken bis -17 Grad im Bayerwald.