Nach den trüben Tagen: Jetzt lässt sich die Sonne in Bayern wieder blicken

Nach nebligen Tagen könnte in einigen Regionen Bayerns auch die Sonne herauskommen. Was erwartet der Wetterdienst in den nächsten Tagen?

Das neblige Wetter bleibt den Menschen in Bayern in den kommenden Tagen erhalten, zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Mittwoch bis in den Vormittag geringe Sichtweiten bis zu unter 150 Metern. An der unteren Donau und an der Naab kann es demnach sogar den ganzen Tag lang trüb sein. Autofahrer sollten zudem wegen Glätte vorsichtig sein.

Die größte Chance auf etwas Sonne gibt es am Mittwoch in Franken, während in Alpennähe zeitweise auch etwas Regen fallen kann. Schal und Mütze schaden nicht, die Höchstwerte liegen bei kühlen drei bis zehn Grad.

Sonnige Stunden am Donnerstag und Freitag

In der Nacht zum Donnerstag bildet sich dem DWD zufolge gebietsweise erneut dichter Nebel, in den Alpentälern kann es dabei zusätzlich noch glatt sein. Am Vormittag löse sich das trübe Wetter allmählich auf. Vielerorts wird der Tag freundlich und sonnig bei Temperaturen zwischen fünf Grad an der unteren Donau und elf Grad an den Alpen.

Der Freitag zeigt sich ähnlich, mit Ausnahme an der unteren Donau, wo es den ganzen Tag lang trüb sein soll. Gegen Nachmittag ziehen zudem von Nordwesten aus Wolken auf.