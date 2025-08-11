AZ-Plus

Nach Bruch am Auge: Pavlovic nimmt Lauftraining auf

Die Fraktur an der Augenhöhle ist kaum operiert, schon kehrt Aleksandar Pavlovic auf den Trainingsplatz zurück. Der Fußball-Nationalspieler muss beim FC Bayern aber vorerst allein trainieren.
Aleksandar Pavlovic ist zurück auf dem Trainingsplatz.
Aleksandar Pavlovic ist zurück auf dem Trainingsplatz.
München

Bayern-Profi Aleksandar Pavlovic ist nach seiner Augenhöhlen-Operation wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der 21 Jahre alte Fußball-Nationalspieler drehte erstmals seit der Verletzung vor eineinhalb Wochen wieder Laufrunden an der Säbener Straße, wie die Münchner mitteilten. 

Pavlovic arbeite im Einzeltraining hart an seinem Comeback, hieß es weiter. Wann genau Trainer Vincent Kompany wieder auf den Mittelfeldspieler setzen kann, teilte der Club nicht mit. Für den FC Bayern steht das erste Pflichtspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) im Franz-Beckenbauer-Supercup bei DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart an.

Pavlovic hatte sich am Freitag vor einer Woche im Training eine Fraktur der Augenhöhle zugezogen und musste operiert werden. Länger gefehlt hatte er bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison wegen Pfeifferschem Drüsenfieber. In der Hinrunde hatte er zudem einen Schlüsselbeinbruch erlitten.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

