Nach Brand von Schwertransport: A9 über Stunden gesperrt

In der Nacht fängt ein Schwertransport wegen eines technischen Defekts auf der A9 Feuer. Auch zehn Stunden später kommt es noch zu Behinderungen.

Feucht

Wegen des Brandes an einem Schwertransport ist die Autobahn 9 bei Feucht (Landkreis Nürnberger Land) über mehrere Stunden gesperrt worden. Der mit einem 33 Tonnen schweren Bagger beladene Schwertransport war Polizeiangaben zufolge in der Nacht in Richtung München unterwegs, als einer der Reifen platzte. Demnach entstanden dabei Funken und Flammen, die den Anhänger in Brand setzten.

Der 45-jährige Fahrer habe den Schwertransport daraufhin auf dem Standstreifen abgestellt. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Die Fahrbahndecke sei durch den Brand beschädigt worden. Vorübergehend war die Autobahn laut Polizei voll gesperrt, später wurde der linke und der mittlere Fahrstreifen wieder freigegeben. Der Verkehr staute sich auch am Vormittag auf mehrere Kilometer.

Die Bergung des Schwertransports und die Arbeiten an der beschädigten Fahrbahn sollen laut Polizei bis zum Mittag andauern. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 43.000 Euro. Der geladene Bagger wurde laut Polizei nicht beschädigt.