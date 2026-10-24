Nach Brand an bayerischem Touristenmagnet: Das ist vom Kehlsteinhaus übrig

Die Löscharbeiten an der Berggaststätte hoch über Berchtesgaden laufen auf Hochtouren. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Eine verdächtige Person wird vorläufig festgenommen.

In Flammen: Das Kehlsteinhaus in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober 2026.

Berchtesgaden

Update 24.10.10 Uhr:

Am Morgen nach dem Brand zeigen Webcam-Bilder das Ausmaß der Zerstörung am Kehlsteinhaus. Das Gebäude sieht komplett ausgebrannt aus, immer noch ziehen Rauchschwaden in den Himmel.

Blick vom Kehlsteingipfel auf das Kehlsteinhaus im Berchtesgadener Land. © © Feratel.com via SnowOnline

Update 24.10. 9:00 Uhr:

Bei dem Feuer im Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden laufen die Löscharbeiten und die Ermittlungen zur Brandursache auf Hochtouren. Eine verdächtige Person sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei in Oberbayern am frühen Morgen mit. Ob die festgenommene Person mit dem Brand in Zusammenhang steht, werde noch untersucht. Die Kriminalpolizei Traunstein habe die Ermittlungen übernommen.

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Laut einem Polizeibeamten brannte es am Morgen gegen 7.00 Uhr immer noch in der Berggaststätte, die zur Zeit des Nationalsozialismus errichtet worden war. Die ersten Rettungskräfte waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Freitagabend um 21.52 Uhr eingetroffen und hatten einen Großbrand festgestellt.

Die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz. © Kilian Pfeiffer/dpa

Zugang zur Berggaststätte schwierig

Die Anfahrt zum Kehlsteinhaus mit den Löschzügen gestaltete sich demnach wegen der Lage des Gebäudes schwierig. Zudem könnten das nähere Umfeld der Gaststätte sowie das Gebäude selbst nur mir schwerer Atemschutzausstattung betreten werden.

Von Verletzten geht die Polizei aber nicht aus. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich niemand im Kehlsteinhaus aufgehalten.

Laut der Internetseite des Zweckverbandes Bergerlebnis Berchtesgaden sollte das Kehlsteinhaus - auch Eagle's Nest (Adlernest) genannt - in dieser Saison noch bis zum 8. November geöffnet sein.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich bei Brandausbruch niemand in dem Gebäude. (Archivbild) © picture-alliance/ dpa

Erbaut in NS-Zeit

Das Gebäude auf 1.834 Metern Höhe ist seit 1952 eine Berggaststätte. Es wurde 1938 fertiggestellt und befand sich in einem abgeriegelten und für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareal der nationalsozialistischen Führung. Eine Ausstellung dort widmet sich der Geschichte des Gebäudes.

Der Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden schreibt auf seiner Seite über das Haus: "Erbaut 1937/38, sollte in der NS-Zeit das damals sogenannte Teehaus als politischer Repräsentationsort abseits der Öffentlichkeit dienen. Tatsächlich blieb die Bedeutung des Kehlsteinhauses gering." Adolf Hitler habe dort Diplomaten oder andere ausländische Gäste empfangen. "Viel häufiger nutzte es die am Obersalzberg versammelte NS-Entourage zur Erholung und für private Feiern."