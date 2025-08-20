AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Nach Badeunfall von Schwestern (6/7): Ermittlungen gegen Eltern eingeleitet

Nach Badeunfall von Schwestern (6/7): Ermittlungen gegen Eltern eingeleitet

Zwei Mädchen baden in einem See in Schweinfurt und ertrinken. Die Eltern stehen nun im Fokus der Polizei. Haben sie gut genug aufgepasst?
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Nach dem Badeunfall zweier Schwestern laufen die Ermittlungen. (Symbolbild)
Nach dem Badeunfall zweier Schwestern laufen die Ermittlungen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Nach einem tödlichen Badeunfall von zwei Schwestern in Unterfranken ermittelt die Polizei gegen die Eltern der Mädchen. Es gehe um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung durch Verletzung der Aufsichtspflicht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Beschuldigten sollen im Laufe der Woche noch vernommen werden. "Wir müssen aufklären, was falsch gelaufen ist."

Die Obduktion der Sechsjährigen habe ergeben, dass das Mädchen ertrunken sei, sagte der Sprecher. Bei der siebenjährigen Schwester dürfte es wohl auch darauf hinauslaufen. Da stehe das Obduktionsergebnis noch aus.

Schwimmflügel trieben im Wasser

Nach Polizeiangaben hatten die Kinder am vergangenen Donnerstag unbeaufsichtigt im See gebadet und waren dabei untergegangen. Badegäste entdeckten zunächst einen im Wasser treibenden Schwimmflügel, später dann die leblose Siebenjährige. Kurz darauf fand ein Helfer auch das zweite Mädchen unter der Wasseroberfläche.

Beide Kinder wurden laut Polizei reanimiert und in verschiedene Kliniken gebracht. Am Freitag starb die Siebenjährige, der Tod ihrer Schwester wurde am Samstag bekannt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.