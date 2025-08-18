Nach Ausgang nicht zurückgekehrt: Polizei fahndet nach Mann aus Psychiatrie Erlangen

Er bekam Ausgang, kam aber nicht mehr zurück: Die Polizei fahndet nach einem Mann aus einer Psychiatrie in Erlangen. Von ihm gehe keine Gefahr aus, heißt es.

Die Klinik informierte die Polizei in der Nacht auf Sonntag darüber, dass der Mann von einem genehmigten Ausgang nicht zurückgekehrt sei. (Symbolbild)

Ein in einer psychiatrischen Einrichtung in Erlangen untergebrachter Mann ist nach einem Ausgang nicht mehr zurückgekommen. Die Polizei fahndet nach ihm, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken sagte.

Der Mann sei am Samstag allein bei einem genehmigten Ausgang gewesen. Die Klinik am Europakanal in Erlangen habe die Polizei in der Nacht auf Sonntag darüber informiert, dass der Mann nicht zurückgekehrt sei. Von ihm gehe nach Einschätzung der Klinik keine Gefahr aus.

Das nähere Umfeld des Mannes und mehrere Adressen seien bereits überprüft worden, dort habe man den Mann aber nicht angetroffen. Es gebe aufgrund der Einschätzung der Klinik derzeit keine größere Suche nach dem Mann.