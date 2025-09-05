AZ-Plus

Mutter von Stefan Mross beigesetzt

In seiner Show sang Stefan Mross ein Lied für seine verstorbene Mutter. Jetzt ist sie beigesetzt worden.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Stefan Mross trauert um seine Mutter. (Archivbild)
Stefan Mross trauert um seine Mutter. (Archivbild) © Philipp von Ditfurth/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Traunstein

Die Mutter von Moderator und Volksmusiker Stefan Mross (49) ist in Traunstein beigesetzt worden. "Ich glaube und behaupte, wir haben die Mama würdig verabschiedet", sagte Mross der "Bild", die auch Fotos von den Trauergästen veröffentlichte. "Wir waren im engsten Kreis der Familie, mit Freunden und Nachbarschaft und haben viel über sie erzählt. Diese Momente waren für uns ganz, ganz wichtig."

Mross' Mutter Stefanie war vor rund drei Wochen im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Sänger hatte ihrer auch in seiner Show "Immer wieder sonntags" gedacht und für sie "Wer wäre ich ohne Dich" gesungen. 

"Das Wichtigste für uns waren ihre Blumen", sagte Mross der "Bild" über die Beisetzung. "Da hat sie ja einen ganzen Garten voll gehabt. Mit Rosen. Das war für sie immer das Heilige, wo sie an Papa gedacht hat."

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.