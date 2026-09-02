Mutter und Sohn tot im Mehrfamilienhaus: Haftbefehl gegen 19-Jährigen

Nach dem Fund zweier Leichen in Geretsried gerät ein Familienmitglied in Verdacht. Es wird Haftbefehl erlassen. Was ist bisher zum Motiv bekannt?

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Die Spurensicherungsmaßnahmen der Kriminalpolizei Weilheim mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamts sowie der Rechtsmedizin dauern an.

Update, 2. September, 15.33 Uhr: Nachdem am Dienstag in einem Mehrparteienhaus in Geretsried zwei Leichen in einem Mehrparteienhaus aufgefunden worden sind, ist gegen einen dringend Tatverdächtigen ein Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd weiter mitteilt, dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim zur vollständigen Aufklärung der Tat weiter an.

Die Leichen der beiden Getöteten, eine 73-jährige deutsche Staatsangehörige und ihr 53-jähriger Sohn, zeigten den Angaben zufolge "eindeutige Anzeichen auf massive Gewalteinwirkung".

Noch am Dienstag ergaben sich konkrete Verdachtsmomente gegen den 19-jährigen Sohn bzw. Enkel der beiden Getöteten.

Einsatzkräfte der Polizei und Beamte der Spurensicherung am Tatort. © Dominik Stallein/Münchner Merkur/dpa

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II habe der Ermittlungsrichter am frühen Nachmittag einen Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen erlassen, hieß es am Mittwoch: "Zur vollständigen Aufklärung der Tat werden die Spurensicherungsmaßnahmen der Kriminalpolizei Weilheim mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamts sowie der Rechtsmedizin sowohl heute, wie auch voraussichtlich noch morgen andauern."

Die Motivlage und die Hintergründe der Tat seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so die Polizei. Der am Dienstag veröffentlichte Zeugenaufruf (siehe unten) hat weiterhin Bestand.

In dem Mehrfamilienhaus sind am Dienstag zwei Leichen aus einer Wohnung geborgen worden. © Peter Kneffel/dpa

Mutter und Sohn: Notärztin stellt bei beiden Personen den Tod fest

Erstmeldung, 1. September, 16.55 Uhr: Großeinsatz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: In einem Mehrfamilienhaus in Geretsried sind am Dienstag (1. September) die Leichen einer männlichen und einer weiblichen Person aufgefunden worden.

Die entsprechende Meldung sei gegen 11.10 Uhr bei der Leitstelle eingegangen, berichtet die Polizei von einer verdächtigen Wahrnehmung. Eine Streife der Polizeiinspektion Geretsried machte sich auf den Weg.

Eine Seniorin und ihr Sohn sind offenbar einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. © Peter Kneffel/dpa

Vor Ort fanden die Beamten eine Bewohnerin des Hauses und deren erwachsenen Sohn leblos auf. Eine hinzugezogene Notärztin stellte bei beiden Personen den Tod fest.

"Konkrete Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung"

Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen noch vor Ort unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II. "Nach den bisherigen kriminalpolizeilichen Erkenntnissen bestehen konkrete Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung", heißt es: "Die Hintergründe und der genaue Ablauf des Geschehens sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen."

Zeugenaufruf: Die Kriminalpolizei Weilheim bittet Personen, die von Montagabend (31. August) bis etwa Dienstagmittag (1. September) im Bereich des Mehrfamilienhauses im Königsberger Weg in Geretsried oder in dessen näherer Umgebung verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige auffällige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 0881-640-0 zu melden oder jede andere Polizeiinspektion zu kontaktieren.