AZ-Plus

Mutprobe? Mann irrt in der Nacht nackt durch Rosenheim

Mitten in Rosenheim irrt ein Mann in der Nacht nackt durch die Straßen. Der Polizei gegenüber hat er eine Erklärung für die Aktion.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Mann wurde bei seiner nächtlichen Aktion von der Polizei gestellt. (Symbolbild)
Der Mann wurde bei seiner nächtlichen Aktion von der Polizei gestellt. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Rosenheim

Splitterfasernackt, orientierungslos und mutmaßlich unter Drogen ist ein Mann in der Nacht in Rosenheim herumgelaufen. Passanten hatten den 49-Jährigen beobachtet und daraufhin den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher. Bei der anschließenden Kontrolle erklärte der Mann, das sei eine Mutprobe. Freunde hätten ihn nackt aus dem Auto gelassen. 

Ob sie ihn dann alleine zurückgelassen oder nicht mehr gefunden haben, war bislang unklar. Nachdem ein Alkoholtest kein Ergebnis angezeigt hatte, gab der Mann zu, dass er Drogen genommen hatte. Weil der reine Konsum aber straffrei ist, wird nicht ermittelt, wie der Sprecher weiter sagte. Der 49-Jährige kam in Gewahrsam und übernachtete in einer Zelle.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.