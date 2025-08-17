AZ-Plus

Mutmaßliches Diebeslager in Maisfeld gefunden

In einem Maisfeld treibt sich ein unbekannter Mann herum. Als die Polizei nach ihm sucht, findet sie stattdessen ein mutmaßliches Diebeslager.
dpa |
Der Mann hat sich sein Diebeslager in einem Maisfeld eingerichtet. (Symbolbild)
© Nicolas Armer/dpa
Witzmannsberg

In einem Maisfeld in Niederbayern hat die Polizei ein Lager mit mutmaßlich gestohlenem Leergut entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Passanten zuvor am Freitag einen unbekannten Mann in dem Feld in Witzmannsberg (Landkreis Passau) beobachtet. Als er bemerkte, dass er entdeckt worden war, fuhr der Mann mit seinem Auto davon.

Vor Ort entdeckten Polizeibeamte dann mehr als 300 Kästen Leergut verschiedener Brauereien im Wert von etwa 1.000 Euro. Den Angaben zufolge hatte der bislang unbekannte Täter dazu eigens eine größere Fläche abgemäht, um das mutmaßliche Diebesgut im Schutz des hochstehenden Maises zu verbergen.

Die Bergung des Diebesguts dauerte mehrere Stunden, hieß es weiter. Die Polizei ermittelt.

