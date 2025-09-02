AZ-Plus

Mutmaßlicher Unfallfahrer in Polen gefasst

Gut eine Woche nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Kaufbeuren haben Zielfahnder den gesuchten 21-Jährigen in Polen festgenommen. Dem Mann wird unter anderem Mord vorgeworfen.
dpa |
Nach dem tödlichen Unfall in Kaufbeuren wurde der mutmaßliche Verursacher in Polen festgenommen. (Symbolbild)
© Carsten Rehder/dpa
Kaufbeuren

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Kaufbeuren ist der gesuchte mutmaßliche Unfallfahrer in Polen festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, nahmen Zielfahnder des bayerischen Landeskriminalamts den 21-Jährigen fest. Der Mann sitzt demnach in Polen in Auslieferungshaft, bis über seine Übergabe an die deutschen Behörden entschieden wird.

Der 21-Jährige soll am 23. August im Stadtteil Neugablonz einen Frontalzusammenstoß verursacht haben. Dabei kam ein 20-Jähriger ums Leben, mehrere Mitfahrer wurden verletzt. Der Unfallfahrer flüchtete anschließend zu Fuß. Die Staatsanwaltschaft Kempten ermittelt gegen ihn unter anderem wegen Mordverdachts.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

