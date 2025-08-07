AZ-Plus
  • Mutmaßlicher Täter aus Zwiesel nach Deutschland ausgeliefert

Mutmaßlicher Täter aus Zwiesel nach Deutschland ausgeliefert

In Niederbayern wurden drei Leichen gefunden. Der mutmaßliche Täter ging zur Polizei in Österreich. Nun ist er nach Deutschland gebracht worden.
Der Verdächtige hat der Übergabe an Deutschland zugestimmt. (Archivbild)
Der Verdächtige hat der Übergabe an Deutschland zugestimmt. (Archivbild) © Christine Vincon/dpa
Linz/Zwiesel

Der Mann, der nach eigenen Angaben drei Menschen in der niederbayerischen Kleinstadt Zwiesel getötet hat, ist aus Österreich an Deutschland ausgeliefert worden. Er sitze nun hierzulande in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. 

Bereits am 22. Juli sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf ein europäischer Haftbefehl erlassen und die Überstellung des Beschuldigten nach Deutschland beantragt worden. Diese konnte nun vollzogen worden. Der Mann hatte sich zuvor in Linz in sogenannter Übergabehaft befunden.

Geständnis in Linz

Der 37-jährige Slowake war Mitte Juli bei der Polizei in Linz in Oberösterreich rund 150 Kilometer südöstlich von Zwiesel aufgetaucht und hatte gesagt, er habe drei Menschen getötet. Tatsächlich fanden Polizisten an seiner Wohnadresse in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Regen die Leichen sowie abgetrennte Leichenteile von zwei Frauen (22 und 26) und eines Mannes (56).

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.