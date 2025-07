Mutmaßlicher sexueller Übergriff auf Frau - Zeugen gesucht

Eine junge Frau steigt in Mittelfranken aus einem Bus aus und wird ihren Angaben zufolge Opfer eines Sexualdelikts. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben.

Großenseebach

Ein Mann soll eine junge Frau in Großenseebach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) nachts sexuell missbraucht haben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Sexualdeliktes und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise, wie die Beamten mitteilten.

Den Angaben zufolge griff der Unbekannte die Frau Ende Juni an, nachdem sie aus einem Bus ausgestiegen war. Der Mann, der ebenfalls Fahrgast im Bus gewesen sein soll, habe sie in einen Unterstand gedrängt. Am Dienstag erstattete die Frau laut Polizei Anzeige.