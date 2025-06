Mutmaßlicher Einbrecher vergisst Anwaltsschreiben am Tatort

Am späten Abend entdeckt ein Mann einen Einbrecher in seinem Haus. Der kann zwar entkommen - doch seine Flucht endet schnell.

Schonungen

Ein mutmaßlicher Einbrecher hat am Tatort ein an ihn adressiertes Anwaltsschreiben vergessen - und so die Polizei schnell auf seine Spur geführt. Beamten hätten den Mann wenige Stunden nach dem Einbruch in ein Haus in Schonungen (Landkreis Schweinfurt) an einem Bahnhof festgenommen, teilte die Polizei mit. Auf dem Schreiben in seiner Jackentasche hatten die Ermittler unter anderem Namen und Adresse des Mannes gefunden.

Dass der 42-Jährige Jacke und Schreiben in dem Haus ließ, lag laut Polizei daran, dass er am Mittwochabend vom Eigentümer des Hauses überrascht worden war. Der Mann habe sich schon Beute bereitgelegt gehabt, diese aber ebenfalls zurückgelassen.

Gegen den Verdächtigen werde wegen Einbruchdiebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt - und wegen Diebstahls eines Fahrrades, das er bei seiner Festnahme bei sich hatte.