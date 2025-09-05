AZ-Plus

Mutmaßlicher Anlagebetrüger in Kroatien gefasst

Ein mutmaßlicher Betrüger prellt ein Opfer in Niederbayern und setzt sich ab. Ein europäischer Haftbefehl führt zur Festnahme fernab der bayerischen Grenzen.
dpa |
Ein von der Staatsanwaltschaft Regensburg ausgestellter Haftbefehl führte zur Festnahme eines mutmaßlichen Betrügers in Kroatien. (Archiv)
Ein von der Staatsanwaltschaft Regensburg ausgestellter Haftbefehl führte zur Festnahme eines mutmaßlichen Betrügers in Kroatien. (Archiv) © Armin Weigel/dpa
Kelheim

Die kroatische Polizei hat einen wegen Betrugs in Niederbayern gesuchten Mann festgenommen und der deutschen Justiz übergeben. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern in Straubing mitteilte, soll der 27-jährige einen Mann aus dem Kreis Kelheim um 135.000 Euro geprellt haben. Laut Polizei gaukelte der Mann seinem Opfer vor, das Geld in Kryptowährungs-Geschäfte zu investieren. 

Ein von der Staatsanwaltschaft Regensburg beantragter europäischer Haftbefehl führte kroatische Ermittler auf die Spur des 27-Jährigen. Er wurde am 19. August in der Nähe von Split festgenommen und am Donnerstag Beamten der Kripo Landshut übergeben, die den mutmaßlichen Betrüger zurück nach Bayern brachten. Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter kam der Verdächtige in Untersuchungshaft.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

