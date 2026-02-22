Rücksichtslos geschnitten – Schwerverletzter bleibt nach Unfall auf Autobahn liegen

Ein Unbekannter bringt einen 38-Jährigen auf der A8 mutmaßlich in große Gefahr. Das Opfer wird schwer verletzt zurückgelassen.

Durch ein Ausweichmanöver auf der Autobahn 8 bei Sulzemoos (Landkreis Dachau) hat sich ein Mann mit seinem Wagen mehrmals überschlagen. Der 38-Jährige habe dadurch schwere Verletzungen erlitten, berichtete die Polizei. Demnach soll zuvor ein anderes Auto rücksichtslos die Spur gewechselt haben. Dadurch sei der 38-Jährige zum Ausweichen gezwungen gewesen.

Der mutmaßliche Verursacher sei geflüchtet und habe den Schwerverletzten zurückgelassen, hieß es. Die Einsatzkräfte brachten den 38-Jährigen in ein Krankenhaus. Die rechte Spur war in Fahrtrichtung Stuttgart für knapp zwei Stunden gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.