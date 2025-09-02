AZ-Plus

Mutmaßliche Drogenhändler bei Übergabe ertappt

Auf einem Parkplatz in Schwabach nimmt die Polizei zwei junge Tatverdächtige fest. Sie haben mehr als 1,5 Kilogramm Crystal und eine scharfe Pistole bei sich.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Auch in der Wohnung des 17 Jahre alten Tatverdächtigen fand die Polizei geringe Mengen der Droge Crystal. (Symbolbild)
Auch in der Wohnung des 17 Jahre alten Tatverdächtigen fand die Polizei geringe Mengen der Droge Crystal. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Schwabach

Die Polizei hat im mittelfränkischen Schwabach zwei mutmaßliche Drogenhändler auf frischer Tat ertappt. Die beiden 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen seien bei einer Übergabe auf einem Parkplatz von Kräften eines Spezialeinsatzkommandos festgenommen worden, teilte eine Sprecherin mit.

Mehr als 1,5 Kilogramm der Droge Crystal stellte die Polizei demnach sicher. Der 17-Jährige soll zudem eine scharfe Pistole bei sich gehabt haben. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen beide Haftbefehl.

Bereits seit Juni hatte die Kriminalpolizei demnach erste Hinweise darauf, dass der 17-Jährige mit Drogen handeln soll. Dieser Verdacht habe sich in den folgenden Wochen erhärtet. In den Wohnungen der beiden in Schwabach stellte die Polizei weitere Beweismittel sicher und stieß in der Wohnung des 17-Jährigen zudem auf geringe Mengen der Droge Crystal.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.