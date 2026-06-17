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Münchner Süden: Hier fährt nach Monaten bald wieder die Regiobahn

Wegen eines Hangrutsches war die Bahnstrecke zwischen Westerham und Kreuzstraße monatelang gesperrt. Bald fahren wieder Züge.
AZ/dpa |
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Der Zugverkehr zwischen Kreuzstraße und Westerham kann wieder aufgenommen werden.
Der Zugverkehr zwischen Kreuzstraße und Westerham kann wieder aufgenommen werden. © Sven Hoppe/dpa
Holzkirchen

Holzkirchen - Der Bahnverkehr im Süden von München auf einem Abschnitt der Strecke Holzkirchen - Rosenheim wird am 29. Juni wieder aufgenommen. Das teilten die Bayerische Regiobahn (BRB) und die Deutsche Bahn mit. Der Bahnverkehr hatte Ende Februar nach einem Hangrutsch wegen eines beschädigten Bahndammes zwischen dem Bahnhof Kreuzstraße und Westerham eingestellt werden müssen. 

Restarbeiten noch bis in die Sommerferien

Der Bahndamm sei inzwischen umfassend saniert und das Gleis wieder verlegt worden. Wegen erforderlicher Restarbeiten könne die Strecke jedoch vorübergehend nur mit Tempo 30 befahren werden. Die Restarbeiten sollen voraussichtlich in den Sommerferien erfolgen.

Die BRB teilte mit, der Zugverkehr werde am Montag, 29. Juni, mit dem ersten fahrplanmäßigen Zug wieder aufgenommen. Der frühere Fahrplan gelte weiter. Der Schienenersatzverkehr werde eingestellt.

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