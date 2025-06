Münchner Bergbus startet zu Pfingsten mit Neuerungen

Mit dem Bus ins Bergglück: Der Münchner Bergbus bringt Ausflügler wieder klimafreundlich in die Alpen - erstmals auch an Feiertagen.

München

Pünktlich zu den Pfingstferien nimmt der Münchner Bergbus wieder Fahrt auf: Zusätzlich zu den Wochenenden können Bergsportler nun auch an Feiertagen zu beliebten Ausflugsorten fahren. Wanderer und Ausflügler aus der Landeshauptstadt fahren nach Angaben des Münchner Verkehrsverbunds (MVV) mit dem Deutschlandticket kostenlos im Bus in Richtung Alpen. Ohne Deutschlandticket werden die üblichen MVV-Ticketpreise fällig.

Mit der Saison 2025 gehen die Linien nach Angaben der MVV mit einem verbesserten Fahrplan an den Start und fahren vom Beginn der Pfingstferien bis zum Allerheiligen-Wochenende Anfang November. Zudem seien die Informationen für Fahrgäste verbessert.

Auch Königsschlösser im Allgäu beliebte Ziele

Zu den Zielen des Bergbusses an Wochenenden und Feiertagen gehören unter anderem Pfronten im Ostallgäu, Bayrischzell und Thiersee in Tirol. Angeboten werden auf sämtlichen Linien je zwei Hin- und Rückfahrten pro Tag. Wer sich einen Sitzplatz vorab sichern möchte, kann das demnach kostenlos über ein Buchungstool in der MVV-App tun.

Seit vergangenem Jahr gehören die Bergbuslinien zum MVV. Ins Leben gerufen hatte das Pilotprojekt 2021 der Deutsche Alpenverein. Geld kommt dafür inzwischen von der Stadt München, den Landkreisen Miesbach und Ostallgäu sowie vom Freistaat, der einen Teil der Kosten übernimmt, die im laufenden Betrieb nicht durch Ticketeinnahmen gedeckt werden.

In der vergangenen Saison nutzen laut MVV mehr als 7.000 Ausflügler die Bergbuslinien für die Fahrt in die Alpen. Zu den beliebtesten Zielen zählten die Tegelbergbahn nahe Schloss Neuschwanstein und der Gasthof Bäckeralm in Bayrischzell an der Grenze zu Österreich.