München bleibt sicherste Großstadt – Nürnberg rutscht im Ranking deutlich ab

Wenige Verbrechen im bundesweiten Vergleich: Bayerns Großstädte glänzen wieder in der Kriminalstatistik. Was Minister Herrmann zu den aktuellen Zahlen sagt.

München

Bayerns Großstädte sind nach Angaben des Innenministeriums in München weiterhin im bundesweiten Vergleich besonders sicher. Im Städtevergleich für 2025 auf Grundlage der polizeilichen Kriminalstatistiken rangiere die Landeshauptstadt bei den Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern weiterhin in Deutschland auf dem ersten Platz, berichtete das Ministerium. Augsburg konnte sich hier von Rang drei auf zwei verbessern. Nürnberg, das im Jahr 2024 noch auf dem zweiten Rang war, ist auf Platz fünf in dieser Kategorie gefallen.

Bei den Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern führen weiterhin die fränkischen Nachbarn Fürth und Erlangen auf eins und zwei, haben im Vergleich zum Vorjahr aber die Plätze getauscht. "Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2021 verzeichneten wir im Jahr 2025 die beste Sicherheitslage seit 1978", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Er betonte auch die bundesweit positive Entwicklung: "Entgegen irreführender Darstellungen in einigen Social-Media-Kanälen belegen die aktuellen Zahlen eindeutig: In nahezu allen Bundesländern geht die Kriminalität zurück."