AZ-Plus

München soll längere S-Bahnen bekommen

Neues Design, mehr Platz und mehr Komfort: Von 2028 an sollen neue S-Bahnen in München fahren - und sie sollen dann auch zuverlässig werden.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Mehr als 200 Meter lang sollen die Züge sein.
Mehr als 200 Meter lang sollen die Züge sein. © Uwe Lein/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Von 2028 an sollen längere S-Bahnen in München zum Einsatz kommen. Mehr als 200 Meter lang sollen die Züge sein, deren begehbares Modell im Rahmen der Internationalen Automobilausstellung IAA Mobility noch bis zum 14. September auf dem Münchner Königsplatz zu besichtigen ist. 

Die Bahnen sollen künftig "mehr Platz und mehr Komfort" bieten sagte Evelyn Palla, Vorständin Regionalverkehr der Deutschen Bahn AG. "Sie sind so gestaltet, dass Fahrgäste schneller einsteigen können und der Betrieb damit zuverlässiger wird."

Rautenmuster und Handy-Freundlichkeit

Verziert ist die neue S-Bahn außen mit Rautenmuster und weiß-blauem Design, innen soll es einen größeren Sitzabstand geben, "USB-C-Steckdosen, mobilfunkdurchlässige Scheiben, WLAN und eine leistungsstarke Klimaanlage, ausgelegt für bis zu 45 Grad Außentemperatur", wie die Bahn und Siemens mitteilten. 

Problem-S-Bahn soll mit neuen Zügen zuverlässiger werden

Die Münchner S-Bahn ist für häufige Verspätungen und regelmäßige Stammstreckensperrungen bekannt und stellt Pendler damit immer wieder vor große Herausforderungen. 

Der CEO der Siemens AG, die die Züge baut, nannte die neue S-Bahn nun "Münchens Taktgeber der Zukunft: höchst verlässlich im Betrieb, intuitiv für das Personal, komfortabel für alle Fahrgäste."

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.