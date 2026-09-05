München-Pasing: Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten an Weichen

Die Deutsche Bahn saniert weiter ihr Streckennetz in Bayern. Das hat Auswirkungen auf Fahrpläne und Fahrgäste.

München

Die Deutsche Bahn (DB) modernisiert 23 Weichen in München-Pasing - das bedeutet Fahrplanänderungen bei der S-Bahn sowie im Regional- und Fernverkehr. Denn während der Arbeiten stünden weniger Gleise zur Verfügung, teilte die DB mit. Auf der S-Bahn-Stammstrecke sei nur ein eingeschränktes Angebot möglich, und im Regional- und Fernverkehr gebe es teils Haltausfälle. Der letzte Bauabschnitt soll vom 8. bis 14. September dauern.

Im S-Bahn-Verkehr fahren in dieser Zeit lediglich die S2 und die S8 komplett regulär. Auf den anderen Linien müssen sich Kunden auf umfangreiche Änderungen einstellen. Zwischen Pasing und der Innenstadt können Fahrgäste nur die regulär verkehrende S8 sowie die S4 zum Hauptbahnhof (ohne Halt ab/bis Pasing) und den Regionalverkehr nutzen.

Im übrigen Bereich der Stammstrecke zwischen Laim und Ostbahnhof sind je nach Abschnitt zwei bis vier Linien unterwegs. Details zu den Änderungen finden Fahrgäste unter anderem auf der Website der Bahn. Vor Ort wird auf Plakaten informiert.

Volle Züge: Alternativen zur S-Bahn

Wegen der reduzierten Fahrtmöglichkeiten müssten Kunden insbesondere in der Hauptverkehrszeit mit vollen Zügen rechnen. Die DB empfiehlt daher, auch alternative Fahrtmöglichkeiten zu nutzen, wie etwa zwischen Pasing und der Innenstadt den Regionalverkehr, die Tram 14 mit Anschluss zur U5 oder die Tram 19. Letztere wird in den Abendstunden auf einen 10-Minuten-Takt verdichtet. Im östlichen Bereich der Stammstrecke können Fahrgäste je nach Fahrtziel die weitgehend parallel zur Stammstrecke verkehrende U5 nutzen.

Im Regionalverkehr kommt es teilweise zu Haltausfällen in Pasing. Außerdem endet ein Teil der Züge aus Richtung Landshut bereits in Moosach oder Feldmoching, wo Anschluss zur U-Bahn besteht. Im Fernverkehr werden die normalerweise über Pasing fahrenden Züge umgeleitet. Dadurch entfallen im gesamten Bauzeitraum bis auf einzelne Ausnahmen alle Halte in Pasing.

Mitte September sollen die Arbeiten an den 23 Weichen abgeschlossen sein. Insgesamt würden unter anderem rund 900 Schwellen ausgetauscht und 800 Tonnen Schotter verbaut, teilte die DB mit.