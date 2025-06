München hat ein zweites Drei-Sterne-Restaurant

Nur zwölf Restaurants mit drei Sternen gibt es laut dem neuen "Guide Michelin" in Deutschland - drei in Bayern und gleich zwei davon in München.

München

München hat ein neues Drei-Sterne-Restaurant: Das "Tohru in der Schreiberei" hat in der neuen Ausgabe des Gourmet-Führers "Guide Michelin" die höchste Auszeichnung bekommen.

"Mit eigener Handschrift und feinfühliger Stilistik gelingt ihm eine äußerst spannende Verbindung von japanisch inspirierter und klassisch-französischer Küche", schreiben die Restauranttester über Spitzenkoch Tohru Nakamura (41).

Damit gibt es nun drei Drei-Sterne-Restaurants in Bayern: Neben dem "Tohru" sind dies das "Jan" von Jan Hartwig - ebenfalls in München - und das "Es:senz" in Grassau im Chiemgau.

13 Zwei-Sterne-Restaurants - 65 mit einem

"Oswalds Gourmetstube" im niederbayerischen Teisnach steigt "mit der präzisen, produktorientierten Küche von Thomas Gerber" neu in die Gruppe der Zwei-Sterne-Restaurants auf, von denen es nun 13 im Freistaat gibt.

Das "Nose & Belly" in Augsburg bekommt seinen ersten Stern, ebenso "La Boucherie" in Kreuzwertheim und das "1804 Hirschau" in München, "Stephans Stuben by Marco Langer" in Neu-Ulm, "Marcel von Winckelmann" in Passau, "Ontra's Gourmetstube" in Regensburg, das "June" in Übersee und das "Mizar" in Würzburg.

Auch das Restaurant "Überfahrt" in Rottach-Egern, das unter seinem früheren Chef Christian Jürgens jahrelang ein Sterne-Restaurant war, kehrt mit seinem ersten Stern zurück. 65 Lokale im Freistaat haben laut dem neuen "Guide Michelin" nun einen Stern.

Spitzen-Sommelière auf Schloss Elmau

Der Sommelier-Award geht nach Oberbayern: an Marie-Helen Krebs aus dem "Ikigai" auf Schloss Elmau bei Krünn. "Mit fundiertem Fachwissen und auf angenehm ungezwungene, natürliche Art empfiehlt sie die passenden

Weine zur kreativen, asiatisch-japanisch beeinflussten Küche von Christoph Rainer, die in diesem Jahr erneut mit zwei Sternen ausgezeichnet ist", teilt der "Guide Michelin" mit. "Die charmante Sommelière ist stets präsent, ohne aufdringlich zu sein – gerne geht sie auf Fragen ein und glänzt dabei mit Expertise."

Deutschlandweit gibt es laut dem neuen Restaurantführer zwölf Restaurants mit drei Sternen (zwei davon neu), 47 mit zwei Sternen (fünf davon neu) und 282 mit einem Stern (30 davon neu).