München, Augsburg und Nürnberg sind sicherste Großstädte

In Bayern lebt es sich sicherer als in anderen Teilen Deutschlands. Im nationalen Vergleich zeigt sich, dass aber nicht nur die Landeshauptstadt München ganz vorne in den Rankings steht.

dpa | 26. Juni 2025 - 11:07 Uhr

Ein Grund für die zumeist gute Sicherheitslage in Bayerns Großstädten ist die vielerorts spür- und sichtbare Polizeipräsenz. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

München Bayerns Landeshauptstadt bleibt die sicherste Großstadt in Deutschland mit mehr als 200.000 Einwohnern. Augsburg belegt den zweiten Platz, gefolgt von Nürnberg auf Rang drei. Dies geht aus dem Städtevergleich 2024 hervor, den das Innenministerium in München veröffentlicht hat. Das Ranking basiert auf der polizeilichen Kriminalstatistik. Auch bei den Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern stammen mit Erlangen und Fürth zwei Spitzenreiter aus Bayern. Höchste Aufklärungsquote wird gelobt "Diese Spitzenplatzierungen sind kein Zufall, sondern das Ergebnis unserer konsequenten und nachhaltigen Sicherheitspolitik", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Bayern setze damit auch 2024 bundesweit Maßstäbe in Sachen innerer Sicherheit. "Mit der niedrigsten Kriminalitätsbelastung und gleichzeitig der höchsten Aufklärungsquote ist der Freistaat erneut bundesweiter Spitzenreiter." Ziel bleibe es, das hohe Sicherheitsniveau nicht nur zu halten, sondern stetig weiter auszubauen. Kontinuierlicher Ausbau und Modernisierung der Polizei Ein zentraler Erfolgsfaktor ist laut dem Minister der kontinuierliche Ausbau und die Modernisierung der Polizei: "Wir setzen auf modernste Ausstattung, innovative Technik – und vor allem auf mehr Personal. Von 2008 bis 2023 haben wir die bayerische Polizei mit insgesamt 8.000 zusätzlichen Stellen verstärkt. Das ist deutschlandweit einzigartig. Mit mehr als 45.700 Stellen für alle Beschäftigten erreichen wir nun einen neuen Höchststand im Stellenbestand der bayerischen Polizei." In den vergangenen Monaten wurde an Brennpunkten in Bayern deshalb auch die Videoüberwachung ausgebaut. Nicht nur andere Landeshauptstädte schneiden viel schlechter ab Andere Landeshauptstädte wie Frankfurt, Hannover oder Magdeburg, aber auch Großstädte wie Berlin und Köln, schneiden bei der Bewertung der Sicherheitslage regelmäßig deutlich schlechter ab.