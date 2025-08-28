Müll illegal in Tschechien entsorgt: Zweiter Mann in U-Haft

Über Jahre wurde Müll aus der Oberpfalz in Tschechien illegal verklappt. Ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen, nun folgt ein zweiter.

Weiden

Die Ermittlungen um illegal in Tschechien entsorgten Müll weiten sich aus. Ein zweiter Tatverdächtiger sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft, wie die Weidener Staatsanwaltschaft und das Zollfahndungsamt München mitteilten. Es handle sich dabei um einen 56-jährigen Berufskraftfahrer aus Tschechien. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Absprachen über die illegalen Abladeplätze in Tschechien getroffen zu haben.

Der Geschäftsführer der Firma aus der Oberpfalz, die den Müll illegal im Nachbarland abgeladen haben soll, wurde bereits vergangene Woche verhaftet. Er soll dafür verantwortlich sein, dass seit dem Jahr 2022 in 21 Fällen sowohl gefährliche und nicht gefährliche Abfälle ohne die nötigen Genehmigungen ins Ausland gebracht wurden.

Wie die Staatsanwaltschaft Weiden mitteilte, sollen unter seiner Anleitung außerdem Abfälle bewusst falsch eingestuft worden sein, um Auflagen zu umgehen. Deutsche und tschechische Beamte ermitteln in dem Fall bereits seit vielen Monaten gemeinsam. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Freistaat Bayern möchte den illegal entsorgten Müll zurückholen, ein Termin steht allerdings noch nicht fest.